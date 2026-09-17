Niğde’de FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Niğde’de FETÖ operasyonu: 1 tutuklamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmada Elazığ’da yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmada Elazığ'da yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, örgütün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli Elazığ'da yakalanarak gözaltına alındı. Niğde'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli; Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü; FETÖ/PDY üyelerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaların kesintisiz sürdüğünü bildirdi.