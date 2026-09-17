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Niğde’de FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

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Niğde’de FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmada Elazığ’da yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmada Elazığ'da yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, örgütün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli Elazığ'da yakalanarak gözaltına alındı. Niğde'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli; Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü; FETÖ/PDY üyelerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaların kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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