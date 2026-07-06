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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Niğde'nin Bor ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Can İ. (33) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü kaçarken, polis ekipleri firari sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza sabah saatlerinde Bor - Kemerhisar yolu üzerinde Askeri Fabrika yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Can İ. (33) yönetimindeki 51 ADY 659 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü Can İ.; kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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