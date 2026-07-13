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Evin avlusunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Evin avlusunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Niğde merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde bir evin avlusunda çıkan yangın, ev sahibinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Niğde merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde bir evin avlusunda çıkan yangın, ev sahibinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle evin avlu kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahibi, yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara ve diğer alanlara sıçramasını önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri; yangının tamamen söndürüldüğünden emin olmak amacıyla soğutma çalışması gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı bölgede hazır bekletildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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