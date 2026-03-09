Haberler

Niğde'de doğal gaz patlaması: Yaralılar var

Güncelleme:
Niğde'nin Selçuk Mahallesi'nde bulunan 14 katlı bir binanın 1. katında meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve çalışmalar devam ediyor.

Niğde'de 14 katlı bir binanın 1. katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Olayda yaralıların olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuk Mahallesi'nde bulunan 14 katlı bir binanın 1. katında doğal gaz patlaması yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ilk bilgilere göre yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - NİĞDE

