Hastanede hastası tarafından bıçaklanan doktor ağır yaralandı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Beyin Cerrahı Dr. Burak Yörük, tedavi için gelen hastası T.S. tarafından tartışma esnasında bıçaklandı. Olay sırasında ağır yaralanan Dr. Yörük, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Hastası T.S. ise güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerince gözaltına alındı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde öğle saatlerinde Dr. Burak Yörük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.S., Yörük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
DOKTORUN DURUMU AĞIR
Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle T.S., etkisiz hale getirildi. İhbarla hastaneye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Ağır yaralı Yörük, hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.