Niğde'de Barajda Boğulan 13 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Niğde'de Barajda Boğulan 13 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı
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Niğde Merkez'e bağlı Taşlıca Baraj Göleti'nde serinlemek için suya ayaklarını sokan 13 yaşındaki F.K., dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşının yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen ekipler, çocuğun cansız bedenine ulaştı. Niğde Valiliği, olayla ilgili adli ve idari süreç başlattı.

Taşlıca Baraj Göleti'nde suya düşen 13 yaşındaki F.K.'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Niğde Merkez'e bağlı Taşlıca Köyü, Taşlıca Baraj Göleti'nde meydana geldi. 13 yaşındaki F.K. serinlemek amacıyla ayaklarını barajın kenarından suya sokmak istedi. Zemini membran kaplı olan barajda dengesini kaybederek suya düşen çocuğun çırpınmaya başladığını gören arkadaşı yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, akşam saatlerinden itibaren hem su üstünden hem de su altından arama çalışmalarına başladı. Mersin'den gelerek arama çalışmalarına katılan polis dalgıç ekipleri, F.K.'nın cansız bedenine saat 23.30 sularında ulaştı. Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, otopsi için Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Niğde Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu elim olay hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte baraj, gölet ve sulama kanalı gibi alanların yüzme için güvenli değil. Bu tür alanlarda suya girilmemesi, çocukların kontrolsüz şekilde bu ortamlarda bırakılmaması, uyarı levhaları ve güvenlik görevlilerinin ikazlarına titizlikle uyulması önem arz etmektedir. Sadece yetkili kurumlarca belirlenen güvenli alanların tercih edilmesi, benzer acıların yaşanmaması açısından hayati önemdedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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