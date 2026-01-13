Tartıştığı kişiyi tornavidayla öldürdü

Niğde'de baraj kenarında çıkan kavgada tornavidayla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Taşlıca Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baraj bölgesinde gelen Fethi G. (20) ile Mehmet Ali Çekilmez (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada Fethi G.'nin araçtaki tornavida ile Mehmet Ali Ç.'yi yaraladığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Ali Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri Fethi G.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - NİĞDE