Tartıştığı kişiyi tornavidayla öldürdü

Güncelleme:
Niğde'nin Taşlıca Köyü'nde baraj kenarında çıkan kavgada tornavidayla yaralanan 45 yaşındaki Mehmet Ali Çekilmez hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Taşlıca Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baraj bölgesinde gelen Fethi G. (20) ile Mehmet Ali Çekilmez (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada Fethi G.'nin araçtaki tornavida ile Mehmet Ali Ç.'yi yaraladığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Ali Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri Fethi G.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

