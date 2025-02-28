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Niğde'de Araçta Bir Kişi Ölü Bulundu

Niğde'de Araçta Bir Kişi Ölü Bulundu
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Niğde'nin Çamardı ilçesinde bir kişi aracında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm sebebi araştırılıyor.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay Çamardı konutları mevkiinde meydana geldi. Araç içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri, ölüm sebebini araştırmak üzere çalışma başlattı. Şahsın ön otopsisi tamamlandıktan sonra kesin ölüm nedeni netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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