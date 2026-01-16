Haberler

Niğde'de apartman dairesindeki ofiste yangın çıktı

Güncelleme:
Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında 3 kişi dumandan etkilendi, sağlık durumları iyi.

Niğde'de bir apartmanın 3. katındaki ofiste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki ofiste henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede ofisi sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
