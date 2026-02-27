Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 3 sağlık görevlisi yaralandı

Niğde'nin Bor ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 sağlık görevlisi hafif yaralandı.

Kaza, Bor ilçesi Selçuk Mahallesi Çevreyolu Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vakaya giden Özgür A. idaresindeki 51 AAR 231 plakalı ambulans ile Ömür A. yönetimindeki 51 AEB 491 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ambulansta bulunan sağlık görevlileri Meltem T. (42), Ayşegül P. (30) ve ambulans sürücüsü Özgür A. (53) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı