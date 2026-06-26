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Niğde'de 8,5 ton gübreyi römorkla birlikte çalanlar yakalandı

Niğde'de 8,5 ton gübreyi römorkla birlikte çalanlar yakalandı
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Niğde'de römorkla birlikte çalınan yaklaşık 8,5 ton gübreye ilişkin soruşturmada 4 şüpheli yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi daha gözaltına alındı.

Niğde'de römorkla birlikte çalınan yaklaşık 8,5 ton gübreye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi de gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hırsızlık suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Konaklı beldesinde meydana gelen hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, bir şahsa ait römorkta bulunan yaklaşık 8,5 ton gübrenin römorkla birlikte çalınması olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince Niğde genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 8 şüpheli daha yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan toplam 12 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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