Niğde'de 65 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Niğde merkezindeki bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan 65 yaşındaki N.C.'den haber alamayan yakınları, durumu acil servise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, N.C.'yi evinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, N.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Niğde merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan 65 yaşındaki N.C.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, N.C.'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde N.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde savcılık incelemesinin ardından N.C.'nin cenazesinin hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
