Niğde'de 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Dolap Altında Kaldı, Hayatını Kaybetti

Niğde'de 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Dolap Altında Kaldı, Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Değirmenli beldesinde, üzerine dolap devrilen 6 yaşındaki M.Ö. hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de üzerine dolap düşen 6 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Değirmenli beldesi Aşağı Mahalle'de iddiaya göre evde dolaptan bir şey almaya çalışan 6 yaşındaki M.Ö. isimli kız çocuğunun üzerine dolap devrildi. Ağır yaralanan M.Ö., sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı

Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.