Niğde'de 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Niğde'nin Selçuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre M.S. (35), apartmanın 5'inci katında bulunan evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

M.S, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.