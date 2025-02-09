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Niğde'de 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Niğde'de 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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Niğde'nin Selçuk Mahallesi'nde gece saatlerinde 5'inci kattan düşen 35 yaşındaki M.S., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

Niğde'nin Selçuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre M.S. (35), apartmanın 5'inci katında bulunan evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

M.S, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDemir Acer:

Atmışlardir pencereden oyi araştırılsın yapanın yanina kâr kalmasın

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