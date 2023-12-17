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Niğde'de 4 Katlı Apartmanda Çıkan Yangında 2 Kat Kullanılamaz Hale Geldi

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Niğde Merkez Efendibey Mahallesi'nde bulunan dört katlı apartmanda çıkan yangında apartmanın 2 katı kullanılamaz hale gelirken, park halinde bulunan otomobil de küle döndü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de 4 katlı apartmanda çıkan yangında apartmanın 2 katı kullanılamaz hale gelirken, park halinde bulunan otomobil de küle döndü.

Niğde Merkez Efendibey Mahallesi'nde bulunan dört katlı apartmanın önünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartmanın önünde başlayan yangın, rüzgarın da etkisi ile apartmana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Niğde Belediyesi İtfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken apartmanın 2 katı ve binanın önünde bulunan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen 3 kişinin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenilirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niğde Merkez İtfaiye Niğde Haberler

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