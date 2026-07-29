Niğde’de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Niğde'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aydınlık Caddesi Emin Erişingil Bulvarı üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.C.G. (29) idaresindeki 51 AAC 345 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan S.S. (40) yönetimindeki 51 ACK 587 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet çarptığı araçla birlikte orta refüje çıktı. Bu sırada orta refüjde bulunan aydınlatma direği de karşı şeride devrilerek M.Ö. (57) idaresindeki 51 ADM 925 plakalı otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazaya karışan araçlardaki 5 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kontrol edilirken, yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı