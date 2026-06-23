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Niğde'de işçi çocuğun ölümü davası ertelendi

Niğde'de işçi çocuğun ölümü davası ertelendi
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Niğde'nin Bor ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında iş kazası sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki işçinin ölümüne ilişkin davada mahkeme, sanık avukatlarının yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması ve keşif taleplerini reddetti. Duruşma eksiklikler nedeniyle ertelendi.

Niğde'nin Bor ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çalışırken geçirdiği iş kazası sonrası hayatını kaybeden 14 yaşındaki işçinin ölümüne ilişkin açılan dava sürüyor.

3 sanığın yargılandığı Bor 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık H.G. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar İ.Y.A. ve E.Y. ise duruşmaya katılmadı. Sanık avukatları müvekkilleri hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını ve olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Mahkeme başkanı; sanık avukatlarının taleplerini reddederken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay:

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında 14 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Abdurahman Ö., plastik madde attığı sırada kolunu makineye kaptırarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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