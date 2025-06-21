Niğde'de 133 Kilo Canlı Kurbağa Kaçakçılığına Geçit Yok

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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, izinsiz olarak kurbağa toplayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 133 kilo canlı kurbağa ele geçirilirken, şahıslar hakkında biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan işlem başlatıldı.

Niğde'de kurbağa kaçakçıları yakalandı: 133 kilo canlı kurbağa yakalandı

NİĞDE - Niğde'nin Çiftlik ilçesinde izinsiz olarak dere yatağından kurbağa toplayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından 133 kilo canlı kurbağa ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çardak köyünde yakalanan ve kurbağaları yurt dışına satmak amacıyla topladıkları belirlenen şahıslar hakkında, biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan idari işlem başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı incelemeler sonucunda ele geçirilen kurbağalar canlı olarak tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşamı tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - 3.Sayfa
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