Niğde'de 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Niğde'de 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Niğde'de 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi Niğde'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1001 kök kenevir, 1 kilo esrar ve silahlar ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

NİĞDE - Niğde'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1001 kök kenevir, 1 kilo esrar ve silahlar ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altunhisar İlçesine bağlı Keçikalesi Beldesi ve Bor İlçesine bağlı Karanlıdere köyüne eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 5 tabanca, 6 av tüfeği, 132 adet 9 mm tabanca fişeği, 172 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda tabanca tamirinde kullanılan silah parçaları, 1001 kök kenevir ile 1 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Niğde 3. Sayfa Haberler

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