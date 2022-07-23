Niğde'de 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi Niğde'de 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi Niğde'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1001 kök kenevir, 1 kilo esrar ve silahlar ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Niğde'de 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi NİĞDE - Niğde'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1001 kök kenevir, 1 kilo esrar ve silahlar ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altunhisar İlçesine bağlı Keçikalesi Beldesi ve Bor İlçesine bağlı Karanlıdere köyüne eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 5 tabanca, 6 av tüfeği, 132 adet 9 mm tabanca fişeği, 172 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda tabanca tamirinde kullanılan silah parçaları, 1001 kök kenevir ile 1 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - 3. Sayfa Jandarma Kenevir Niğde 3. Sayfa Haberler

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