Niğde-Bor Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Niğde-Bor yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 51 AEM 913 plakalı hafif ticari araç ile 06 ESU 87 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada aynı araçta bulunan H.Y. ve S.H. ile diğer araçta bulunan S.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası trafik kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı