Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi

Kurtlar Vadisi müziğiyle eylem yapıp mega kentte hayatı felç ettiler
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim

Niğde Bor'da Uyuşturucu Ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Niğde Bor'da Uyuşturucu Ve Ruhsatsız Silah Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi, 2'si tutuklandı.

Niğde'nin Bor ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan suçundan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli de serbest bırakıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Aracını satmak isteyene kötü haber
img

Babasının yaptıklarını anlattığı video savcılığı harekete geçirdi
img

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde gizemli hastalık: 60 kişi hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! 'Seni saklayacağım baba'

Edip Akbayram'a veda! Gözyaşları sel oldu
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

Yılın aşk bombası patladı
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarında büyük gerileme yaşandı

Aracını satmak isteyene kötü haber
Trump yardımları kesti, Zelenski'den yanıt gecikmedi

Alay etti, azarladı, ölümcül darbeyi indirdi ama umudunu kıramadı
Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

Vadi hayranlarını yıkan sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.