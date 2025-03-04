Niğde Bor'da Uyuşturucu Ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Niğde'nin Bor ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan suçundan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli de serbest bırakıldı. - NİĞDE