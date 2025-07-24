Niğde-Adana Otoyolu'nda Trafik Kazası: 6 Yaralı

Niğde-Adana Otoyolu'nda Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Niğde-Adana Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Niğde- Adana Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Niğde-Adana Otoyolu'nun Başmakçı mevkiinde meydana gelen kazada, 21 AGF 368 plakalı otomobil ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 38 ANB 714 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi ile yol kenarında çalışma yapan 2 karayolu personeli yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, 2 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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