New York'ta Tur Otobüsü Devrildi: 5 Ölü

New York eyaletindeki I-90 otoyolunda meydana gelen kazada, 54 kişinin bulunduğu bir tur otobüsü devrildi. 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin New York eyaletindeki bir otoyolda tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin New York eyaletindeki I-90 otoyolunda 54 kişinin bulunduğu bir tur otobüsü, şoförün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolcudan bazıları otobüsten fırlarken, bazıları ise içeride sıkıştı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. New York Valisi Kathy Hochul sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Otobüsün Niagara Şelalesi'nden New York şehrine dönüş yolunda olduğu öğrenildi. - NEW YORK

