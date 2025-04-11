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New York'ta Helikopter Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

New York'ta Helikopter Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
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ABD'nin New York kentinde Hudson Nehri'ne düşen helikopterde bulunan 6 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin İspanya'dan gelen bir aile olduğu öğrenildi. Olayın detayları için soruşturma başlatıldı.

ABD'nin New York kentinde Hudson Nehri'ne düşen helikopterde bulunan 6 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.

Bir helikopterin ABD'nin New York kentinde Hudson Nehri'ne düşmesi ile sonuçlanan kazanın bilançosu belli oldu. Polisten edinilen bilgilere göre, 1 pilot, 2 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere helikopterde bulunan 6 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi. Ölen yolcuların İspanya'dan turist olarak gelen bir aile olduğu belirtilirken, yerel saat ile 14.59'da Manhattan'daki bir pistten kalkan Bell 206 tipi helikopterin 15.15'te radardan kaybolduğu belirlendi. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Helikopter Hudson Nehri'ne düşmüştü

ABD'nin New York kentinde bir helikopter Hudson Nehri'ne düşmüştü. New York Polis Departmanı'ndan (NYPD) yapılan ilk açıklamada ölü ve yaralı sayısının henüz bilinmediği belirtilerek olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiği kaydedilmişti. - NEW YORK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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