ABD'deki helikopter kazasında 1 kişi öldü

Güncelleme:
ABD'nin New Jersey eyaletinde Hammonton kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Federal yetkililer, olaya arama-kurtarma ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.

Hammonton Polis Şefi Kevin Friel, arama-kurtarma ekiplerinin olaya müdahale ettiğini aktararak, itfaiye ekiplerinin helikopterlerden birinde çıkan yangını söndürdüğünü söyledi.

Federal Havacılık İdaresi, Hammonton Havaalanı üzerinde Enstrom F-28A ile Enstrom 280C tipi iki helikopterin çarpıştığını belirterek, her iki helikopterde de sadece pilotların bulunduğunu açıkladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Helikopterlerden birinin düşüş anı ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. - NEW JERSEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

