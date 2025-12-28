ABD'de havada çarpışan iki helikopter düştü
ABD'nin New Jersey eyaletinde havada çarpışan iki helikopter yere çakıldı. Hammonton Havaalanı yakınlarında yaşanan kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil ekip sevk edilirken, helikopterlerde bulunan kişi sayısı ile olası can kayıplarına ilişkin belirsizlik sürüyor.
- ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Hammonton kentinde iki helikopter havada çarpıştı.
- Çarpışmanın ardından her iki helikopter de yere düştü.
- Kazanın nedeni araştırılıyor.
ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Hammonton kentinde iki helikopter havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki helikopter de yere düşerken, olay bölgede büyük paniğe yol açtı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama-kurtarma ekibi yönlendirildi. Yetkililer, helikopterlerde kaç kişinin bulunduğuna dair henüz net bilgi paylaşmazken, can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
GÖRGÜ TANIKLARI ALEVLERİ ANLATTI
Görgü tanıklarının aktardığına göre, helikopterlerden biri ağaçlık alana düşerken, diğer helikopterin yere çakıldıktan sonra alev aldığı belirtildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.