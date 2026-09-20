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Nevşehir OSB kavşağında kamyonet, 54 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden oldu

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Nevşehir-Aksaray karayolu üzerindeki Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kamyonet, 54 yaşındaki yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Nevşehir-Aksaray karayolu üzerindeki Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. yönetimindeki 50 ADV 057 plakalı kamyonet, Menderes Aydemir'e (54) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Aydemir, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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