Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde anne, baba ve 8 aylık bebekleri sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Ekipler, evin çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde sabah saatlerinde yürek yakan bir olay yaşandı.

SOBADAN SIZAN GAZ BİR AİLEYİ YOK ETTİ

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin zehirlendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede anne, baba ve 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
