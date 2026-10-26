Nevşehir Güney Çevre Yolu'nda alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

Nevşehir Güney Çevre Yolu'nda alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'de Güney Çevre Yolu'nda seyreden otomobil alev aldı. Sürücü yol kenarına çekip yangın tüpüyle müdahale etti; itfaiye ekiplerince söndürülen araçta maddi hasar oluştu, yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
Nevşehir'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Güney Çevre Yolu'nda seyreden otomobil bir anda alev aldı. Sürücü, aracını yol kenarına çekip, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı