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Nevşehir Güney Çevre Yolu'nda alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Nevşehir Güney Çevre Yolu'nda alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü Haber Videosunu İzle
Nevşehir Güney Çevre Yolu'nda alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Nevşehir'de Güney Çevre Yolu'nda seyreden otomobil alev aldı. Sürücü yol kenarına çekip yangın tüpüyle müdahale etti; itfaiye ekiplerince söndürülen araçta maddi hasar oluştu, yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Güney Çevre Yolu'nda seyreden otomobil bir anda alev aldı. Sürücü, aracını yol kenarına çekip, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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