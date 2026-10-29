Nevşehir Göreme'de kaya düşmesinde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Nevşehir Göreme'de kaya düşmesinde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Göreme'de aşırı yağış kaynaklı toprak kayması sonucu kaya düşmesinde 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Göreme'de peribacasının çöktüğü olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Olay yerinde çalışmaları takip eden Vali Kök, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklanan bir toprak kayması oldu. Nevşehir ili Göreme beldesinde toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesinden dolayı şu an itibarıyla 2 şahsın maalesef cenazesine ulaştık, 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla olay yerinde çalışmalarına devam ediyor" dedi.