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Nevşehir'e şehit ateşi düştü
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düşen Kara Harp Okulu'na ait helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in acı haberi Nevşehir'deki baba evine ulaştırıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düşen Kara Harp Okulu'na ait helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in acı haberi Nevşehir'deki baba evine ulaştırıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde askeri helikopter akaryakıt istasyonunun yanına düştü. 6 askerin şehit olduğu olayda şehitlerden birinin Nevşehirli Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26) olduğu öğrenildi.

Nevşehirli şehidin acı haberi ailesine verilirken, evinin bulunduğu sokağa da Türk bayrakları asıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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