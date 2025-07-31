Nevşehir'de Trafik Kazası: İki Kişi Hafif Yaralandı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Kaza anında iş yerinin önünde oturan bir vatandaş ise kazayı adeta film izler gibi izledi. Yaşananlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Raşit Bey Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı Eski SGK kavşağında meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil yeşil ışık yanınca hareket etti. Bulvar üzerinde kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan otomobil ise, yeşil ışıkta geçen otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobil sürücüsü de hafif yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavilerini kabul etmeyen sürücüler, kendi aralarında anlaştı.

Kaza anında cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde oturan bir vatandaş ise kazayı adeta film izler gibi izledi. Hemen yanında çarpışan iki otomobili hiçbir tepki vermeden seyreden vatandaşın rahat tavırları, bir iş yerinin kamerasına da saniye saniye yansıdı. - NEVŞEHİR