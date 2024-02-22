Nevşehir'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Plaka ve sürücüleri öğrenilemeyen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR