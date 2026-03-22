Otomobille traktör çarpıştı: 2 yaralı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Kızılağıl köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 KC 539 plakalı traktörün sürücüsü H.T., kontrolsüz şekilde kavşağa girerek sola dönüş yapmak istedi. Bu sırada aynı istikamette seyreden M.T. idaresindeki 40 ACD 768 plakalı otomobil traktöre çarptı. Meydana gelen kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araç kamerası tarafından kaydedilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

