Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
Derinkuyu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğala köyü yakınlarında, A.Ç. yönetimindeki 34 DD 4300 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Rasim E. olay yerinde hayatını kaybederken, A.Ç. ve Mustafa E. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Mustafa E. kaldırıldığı Derinkuyu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü A.Ç.'nin tedavisi Nevşehir Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
