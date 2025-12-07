Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 yaralı

Nevşehir'de seyir halindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Leyal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AGH 513 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf K., kırmızı ışıkta duran Vefa E.'nin kullandığı 50 ADF 308 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR