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Nevşehir'de Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Nevşehir'de Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
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Nevşehir'de hafif ticari aracın kontrolden çıkarak takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir yolcu yaralandı. Kaza, Gülşehir bağlantı yolunda meydana geldi.

Nevşehir'de kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza Avanos ilçesi Gülşehir bağlantı yolunda meydana geldi. 50 ADH 758 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Çalıpınar direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol ortasında takla atarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Mustafa Çalıpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Emre İ. de yaralandı. Yaralı Emre İ. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mustafa Çalıpınar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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