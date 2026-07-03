Trafikte aracından inerek sürücüye saldıran şahsa 180 bin TL ceza

Nevşehir'de trafikte çıkan tartışmada aracından inerek diğer sürücüye saldıran şahsa 180 bin lira para cezası kesildi.

Olay, 2000 Evler Mahallesi Devlet Hastanesi Acil Servis çıkışında yaşandı. Sürücü K.S., trafikte bir başka sürücü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aracından inen K.S., diğer sürücüyü darbetmeye başladı. Cep telefonu kameraları ile kaydedilen olay sonrası Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücü K.S.'ye 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesinden toplam 180 bin lira idari para cezası kesti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı