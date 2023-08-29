Nevşehir'de tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren adam aynı silahla intihar etti

Nevşehir'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada eşini av tüfeğiyle öldüren şahıs, aynı silahla yaşamına son verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, çiftin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir çift arasında çıkan tartışma sonucu eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

İnşaat işçisi Ali İ. (67) ile eşi U.İ. (64) arasında Eski Yaylacık köyündeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Ali İ, eşini av tüfeğiyle ateş ederek öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.

ÇİFTİN CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.