Nevşehir'de tarihi eser değeri taşıyan 2 adet Tevrat bulundu
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göreme Beldesinde Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 2 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ve 1 adet dedektör arama çubuğu ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, araç içerisinde bulunan Y.K., E.T., M.D. ve Ö.İ. gözaltına alındı.
Ele geçirilen 2 Tevrat'ta Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa