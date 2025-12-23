Nevşehir'de tarihi eser değeri taşıyan 2 adet Tevrat bulundu

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 2 adet Tevrat ele geçirildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göreme Beldesinde Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 2 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ve 1 adet dedektör arama çubuğu ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, araç içerisinde bulunan Y.K., E.T., M.D. ve Ö.İ. gözaltına alındı.

Ele geçirilen 2 Tevrat'ta Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - NEVŞEHİR