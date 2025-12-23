Haberler

Nevşehir'de tarihi eser değeri taşıyan 2 adet Tevrat bulundu

Güncelleme:
Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliğinde iki adet Tevrat ile bir dedektör arama çubuğu ele geçirildi. Dört kişi gözaltına alındı ve ele geçirilen Tevratlar müzeye teslim edildi.

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 2 adet Tevrat ele geçirildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göreme Beldesinde Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 2 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ve 1 adet dedektör arama çubuğu ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, araç içerisinde bulunan Y.K., E.T., M.D. ve Ö.İ. gözaltına alındı.

Ele geçirilen 2 Tevrat'ta Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - NEVŞEHİR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

