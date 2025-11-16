Haberler

Nevşehir'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Kaçtı

Güncelleme:
Nevşehir'de kontrolden çıkan bir otomobil orta refüje çarparak takla attı. Sürücü kaza yerinden kaçarken, yarım saat sonra olay yerine gelen bir kişi aracın kendine ait olduğunu iddia etti. Polis, bu beyanın gerçek olmadığına inanıyor ve sürücüyü güvenlik kameralarından tespit etmeye çalışıyor.

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Sürücü aracı bırakıp kaza yerinden kaçtı. Olay yerine yaklaşık yarım saat sonra gelen bir vatandaş "Aracı ben kullanıyordum. Kaza yapıca şuurumu kaybettim, kaçtım" dedi. Vatandaşın bu sözlerine polis ekipleri inanmadı.

Kaza gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ürgüp Caddesinde seyir halinde bulunan ve sürücüsü tespit edilemeyen 38 ZE 808 plakalı otomobil 80. Yıl Bulvarına döndüğü anda orta refüje çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiğinde takla atan otomobilde kimsenin olmadığını fark etti. Yapılan araştırmada olay yerinden bir kişinin koşarak kaçtığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede sürücüyü aradı.

Kazadan yaklaşık yarım saat sonra kaza yerine gelen bir vatandaş, "Araç oğlumun, aracı ben kullanıyordum. Buradan dönerken kaza yaptım" dedi. Vatandaşın bu sözlerine polis ekipleri bile inanmadı.

Kaza yapan otomobil çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırılırken, ekipler sürücüyü güvenlik kameralarından tespit etmeye çalıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

