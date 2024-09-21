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Nevşehir'de Sıcak Hava Balonu Otomobile Çarptı

Nevşehir'de Sıcak Hava Balonu Otomobile Çarptı
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Nevşehir'in Göreme Beldesi'nde, manzarayı izlemek için sıcak hava balonlarının iniş alanına park eden otomobile, inişteki sıcak hava balonu çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

Nevşehir'de, manzarayı izlemek için sıcak hava balonlarının iniş alanına giren otomobile sıcak hava balonu çarptı. O anlar kameraya yansırken, balona takılan otomobil havalandı.

Nevşehir'in merkez Göreme Beldesi'nde bulunan Aşk Vadisi'nde meydana gelen kazada, bir sürücüsü manzarayı daha iyi izleyebilmek için aracını otoparka değil sıcak hava balonlarının iniş yaptığı alana park etti. Bu sırada inişte olan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle zeminden yeniden havalanınca park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle balona takılan otomobil havalanırken, yere düştü. Çarpma anı saniye saniye kameraya yansırken, iniş ekibinde yer alanların verdiği mücadele de görüntüye yansıdı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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