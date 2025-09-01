Nevşehir'de Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Nevşehir'de bir evde yapılan aramada çok sayıda av tüfeği, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan TOKİ 5. Etap'taki bir ikamette ruhsatsız av tüfeği bulundurulduğu ihbarı alan jandarma ekipleri; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ikamette adli arama yaptı. K.T. ve M.B.'nin ikametlerinde Jandarma Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timlere JASAT ekiplerince yapılan aramalarda 1 adet seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 16- 0163 av tüfeği namlusu, 5 adet av tüfeği şarjörü, 55 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet 'kelebek' olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.T. ve M.B.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor - NEVŞEHİR