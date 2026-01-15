Haberler

Uyuşturucu tacirleri, narkotik köpeğinden kaçamadı

Güncelleme:
Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramalarda 89 adet sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de otoyol jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, sentetik ecza hapları ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrol faaliyetinde, T.K.'nin kullandığı araç ile O.I.'nın kullandığı araç durduruldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Arama Köpeği ile araçlarda yapılan aramalarda, TCK'nın 191. maddesi kapsamında olduğu değerlendirilen 89 adet sentetik ecza hapı, ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili şüpheliler T.K. ve O.I. hakkında adli soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası

Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı 'Cinsel ilişki' detayı

Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu! Karşısına doktor değil polis çıktı

Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

