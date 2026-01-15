Uyuşturucu tacirleri, narkotik köpeğinden kaçamadı

Nevşehir'de otoyol jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, sentetik ecza hapları ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrol faaliyetinde, T.K.'nin kullandığı araç ile O.I.'nın kullandığı araç durduruldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Arama Köpeği ile araçlarda yapılan aramalarda, TCK'nın 191. maddesi kapsamında olduğu değerlendirilen 89 adet sentetik ecza hapı, ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili şüpheliler T.K. ve O.I. hakkında adli soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR