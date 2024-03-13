Nevşehir'de Otomobil Su Kanalına Uçtu: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Özdemir (73) yönetimindeki otomobil, Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Araçta yolcu olarak bulunan Serdar E., kanala düşen araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başararak 112 çağrı merkezinden yardım istedi.

Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içinde sıkışan Selahattin Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR