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Nevşehir'de Otomobil Su Kanalına Uçtu: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil su kanalına uçtu ve 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada yolcu olarak bulunan bir kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Özdemir (73) yönetimindeki otomobil, Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Araçta yolcu olarak bulunan Serdar E., kanala düşen araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başararak 112 çağrı merkezinden yardım istedi.

Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içinde sıkışan Selahattin Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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