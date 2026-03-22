Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri-Nevşehir karayolu, Nevşehir il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami K. idaresindeki 50 AEA 348 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan 4 kişi, ambulansla Nevşehir ve Kayseri'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı