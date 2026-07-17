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Nevşehir'de narkotik operasyonu: 11 gözaltı

Nevşehir'de narkotik operasyonu: 11 gözaltı
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Nevşehir'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyona 76 polis, 2 İHA ve 1 narkotik köpeği katıldı.

Nevşehir'de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında il merkezinde 11 şüpheliye ait 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 76 emniyet personeli, 2 insansız hava aracı (İHA) ile 1 narkotik dedektör köpeği katıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, operasyon kapsamında ele geçirilen suç unsurlarına ilişkin incelemelerin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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