Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı

Nevşehir'de kırmızı ışıkta geçen motosikletin otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi Üsdat Necip Fazıl Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet P., 38 ANU 040 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken kavşakta kırmızı ışıkta durmadı. Motosiklet, yeşil ışıkta geçen Hazım P.'nin kullandığı 06 DA 3819 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Yiğit P. yola düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Osman Uçar isimli vatandaş, "Ben kırmızı ışıkta durdum. Arkadaş ya duramadı ya da freni tutmadı. Arka freni de yoktu zaten. Yanımdan geçerken diğer araç da çıkmış oldu. O sırada otomobile çarptı" şeklinde konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı