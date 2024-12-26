Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Dereye Uçtu

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil 30 metrelik dereye uçtu. Kazada sürücü ve yayındaki yolcu yaralandı.

Kaza Avanos Nevşehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 42 AGS 524 plakalı Fiat Egea marka otomobil; sürücüsü G.S.'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR