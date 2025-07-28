Nevşehir'de Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Nevşehir'de Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Nevşehir-Gülşehir kara yolu üzerinde Kızılırmak Nehri'ne giren 28 yaşındaki Ahmet Ş. gözden kayboldu. Arama çalışmaları için jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Nevşehir'de serinlemek için Kızılırmak'a giren genç kayboldu. Şahsı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir- Gülşehir kara yolu üzerinde Yeşilöz köyü yakınlarında Kızılırmak Nehri'ne giren tarım işçisi 28 yaşındaki Ahmet Ş., bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin genci bulmak için nehirdeki arama çalışması devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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